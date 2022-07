L'entretien de la maison en août

Ce mois-ci, chassez les parasites à l'extérieur, entretenez les pelouses, faites couler les canalisations, nettoyez les joints et entretenez les chauffe-eau.



Enlevez les aimants à nuisibles



Il y a de nombreuses raisons - protection contre le feu, circulation de l'air, drainage, attrait et sécurité - de garder les murs extérieurs de votre maison dégagés et exempts de débris. Une raison encore plus convaincante est que les piles et empilements d'outils, de bois, d'échelles, de déchets de jardin et de jouets constituent un refuge pour les araignées, les rats, les souris et les insectes xylophages. Prenez une heure pour faire le tour de votre maison à l'extérieur, en enlevant tout ce qui touche le revêtement. Donnez, jetez ou stockez ce que vous avez enlevé. (Bing : Combien coûtent les services de lutte antiparasitaire ?)



Le bois de chauffage est une cachette courante. En l'empilant sous l'avant-toit de la maison, on le garde au sec, mais il y a un prix à payer : Le bois crée un foyer pour les araignées et les invite à entrer dans la maison. De plus, les piles de bois emprisonnent l'humidité contre le revêtement et empêchent la circulation. Si elle est laissée assez longtemps, l'humidité peut faire pourrir le revêtement ou les boiseries. Entreposez plutôt le bois de chauffage à au moins deux pieds de la maison et à 18 pouces au-dessus du sol. Gardez-le au sec en construisant un petit abri sur le dessus du tas.



En outre, découragez les nuisibles en éliminant la végétation sous les constructions de terrasses en bois qui pourrait leur offrir un endroit sûr où se cacher. Et cueillez les fruits des arbres dès qu'ils sont mûrs. Gardez le sol propre sous les arbres fruitiers et les arbres à noix.



Fermez hermétiquement les poubelles. Si vous avez eu des problèmes avec des rats, des chiens ou des ratons laveurs qui ont fouillé dans les poubelles, assurez-vous que les poubelles ont des couvercles bien ajustés. Serrez les couvercles en reliant un lien extensible d'une poignée à l'autre. Faites un nœud pour le raccourcir si nécessaire. Achetez ou construisez une petite enceinte pour vos boîtes de conserve.